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“المواصفات” تفند ما يُثار عن خطورة استخدام أباريق الألومنيوم المطلية بالأصفر
http://almnatiq.net/?p=956620
المناطق - الرياض

فندت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ما أثير أخيرًا عن خطورة استخدام بعض أباريق الألومنيوم المطلية باللون الأصفر.

واوضحت الهيئة أنها سحبت عينات من هذه المنتجات وأجرت عليها الاختبارات اللازمة، والتي أظهرت أمان هذه المنتجات، مهيبة بالجميع تحري الدقة والاستعانة بالمصادر الرسمية قبل تداول مثل هذه التحذيرات.

وجاء تحذير هيئة المواصفات والمقاييس رداً على تغريدة متداولة نصحت بعدم استخدام بعض أباريق الألومنيوم المطلية باللون الأصفر مع الأغذية الساخنة والحامضة لخطورتها على الصحة.

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