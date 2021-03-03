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ولاية أمريكية تنهي قرار ارتداء الكمامات وتفتح جميع المؤسسات

ولاية أمريكية تنهي قرار ارتداء الكمامات وتفتح جميع المؤسسات
http://almnatiq.net/?p=956625
المناطق - وكالات

أعلن غريغ أبوت، حاكم ولاية تكساس الأمريكية، أمس الثلاثاء أن الولاية ستلغي قرار ارتداء الكمامات، وستفتح جميع المؤسسات؛ لتصبح بذلك أكبر ولاية تنهي قرارًا يهدف إلى منع انتشار فيروس كورونا، حسب “روسيا اليوم”.

وقال “أبوت” إن تكساس ستتخلص أيضًا من القيود المفروضة على تحديد عدد الزبائن الذين يمكنهم الدخول إلى المطاعم، مبينًا أن القواعد الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في 10 مارس.

وشدد على أن “إزالة التفويضات على مستوى الولاية لا ينهي المسؤولية الشخصية. الأمر فقط الآن لم تعد هناك حاجة لتفويضات الدولة”.

ويأتي القرار في الوقت الذي يخفف فيه حكام الولايات قيود فيروس كورونا، على الرغم من تحذيرات خبراء الصحة من أن الوباء لم ينتهِ بعد.

وشهدت ولاية تكساس انخفاضًا في عدد الإصابات والوفيات، فيما وصلت حالات الاستشفاء إلى أدنى مستوياتها منذ أكتوبر.

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