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المسند: انخفاض في درجات الحرارة حتى الأحد المقبل

المسند: انخفاض في درجات الحرارة حتى الأحد المقبل
http://almnatiq.net/?p=956630
المناطق - الرياض

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية “تسميات”، الدكتور عبدالله المسند، إنه من المتوقع أن تكون الرياح اليوم جنوبية إلى جنوبية غربية دافئة ونشطة، وقد تثير بعض الغبار على أجزاء من مناطق #المدينة #مكة #الباحة بالإضافة للوسطى.

وأضاف المسند عبر حسابه في تويتر : درجة الحرارة مجددًا تنخفض قليلًا خلال الأيام القادمة حتى يوم الأحد حيث تعاود الارتفاع قليلًا.

وأردف: يعتبر شهرا أبريل ومايو الأكثر نسبة في تكرار العواصف الغبارية خلال العام؛ وعليه إذا كان عندك مناسبة خارجية احرص أن تكون قبلهما أو بعدهما.

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