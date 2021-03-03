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رئاسة شؤون الحرمين تنظم ندوة “سلامتك تهمنا”

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رئاسة شؤون الحرمين تنظم ندوة “سلامتك تهمنا”

رئاسة شؤون الحرمين تنظم ندوة “سلامتك تهمنا”
http://almnatiq.net/?p=956642
المناطق - واس

نظمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أمس ندوة بعنوان “سلامتك تهمنا” ضمن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني 2021 تحت شعار “يدٌ تبني ويدٌ تحمي”.

وتضمنت الندوة عدة محاور شملت “ضرورة استخدام معدات الوقاية والسلامة الشخصية أثناء العمل وأهميتها , وضرورة توفير صندوق إسعافات , وضرورة حفظ المواد الكيماوية والمواد القابلة الاشتعال لكونها مصدر خطر”.

ونوه معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس بما يبذله رجال الدفاع المدني من جهود للحفاظ على أمن وسلامة المجتمعات.

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