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انطلاق أعمال مؤتمر “جهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين” برعاية ولي العهد

انطلاق أعمال مؤتمر “جهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين” برعاية ولي العهد
http://almnatiq.net/?p=956658
المناطق - الرياض

انطلق اليوم في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المؤتمر الدولي الذي يقام تحت عنوان “جهود المملكة العربية السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين وترسيخ قيم الاعتدال والوسطية”، الذي يستمر يومين، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع،

وكان قد نوّه رئيس الجامعة الدكتور أحمد العامري؛ بهذه المناسبة، برعاية سمو ولي العهد -حفظه الله- للمؤتمر، التي تأتي تأكيداً على بيان منهج المملكة وجهودها في خدمة الإسلام والمسلمين، وتسليط الضوء على دورها في تعزيز قيم الوسطية والاعتدال ومبادئ الإسلام الحقة، ومحاربة الغلو والتطرف والإرهاب، ومد جسور التواصل مع الشخصيات العربية والإسلامية والعالمية المؤثرة لإطلاعهم على الصورة الحقيقية للمملكة.

وقال: إن المؤتمر يسعى إلى إيصال رسالة المملكة الرامية لتحقيق الأمن والسلام في العالم أجمع، من خلال بيان ما تبذله المملكة لخدمة الإسلام والمسلمين، مستهدفةً بذلك جميع الفئات من المهتمين بحوار الثقافات والحضارات وأتباع الأديان.

وبين أن الجامعة سخّرت جميع جهودها لتنظيم المؤتمر، ونقل رسالة المملكة إلى العالم في هذا التوقيت الذي تواصل فيه جهودها لترسيخ القيم الإنسانية المشتركة، والتواصل الحضاري بين الثقافات، والجهود الدولية لتحقيق السلم والتعاون المشترك، مشيراً إلى أن هذه الجهود نابعة من جوهر الإسلام وقيمه المعتدلة وهو ما سيتم تناوله خلال المؤتمر.

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