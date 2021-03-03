وزير الصحة يثمن قرار “الوزراء” بتحويل المركز الوطني للوقاية من الأمراض إلى هيئة الصحة العامة

المناطق - الرياض

ثمّن وزير الصحة، ورئيس مجلس إدارة هيئة الصحة العامة “وقاية”، الدكتور توفيق الربيعة، قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تحويل “المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها” إلى هيئة عامة بمسمى” هيئة الصحة العامة”.

وأبرز الربيعة، أن هيئة الصحة العامة، ستعمل على تعزيز نجاح المملكة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، بالعمل مع القطاعات الصحية الأخرى وبرامج الرؤية، من أجل رفاه المجتمع بالمملكة وضمان عناية الدولة بالصحة العامة.

ولفت إلى أن “هيئة الصحة العامة” ستعزز مبدأ الوقاية، من خلال التشريعات والسياسات العامة والبرامج، التي تمس جميع جوانب مفهوم الصحة العامة الذي يتجاوز دور القطاع الصحي.

وأوضح أن من أهم أعمال الهيئة، العمل على رفع الجاهزية العامة للاستجابة لطوارئ الصحة العامة مثل (الجوائح والأوبئة)، من خلال تنظيم الجهود بين الجهات ذات العلاقة.

وتابع أن الهيئة الجديدة ستضع خطط الاستجابة للأوبئة والجوائح وصولاً إلى التعافي، مع توزيع الأدوار والمسؤوليات بوضوح، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، مؤكداً أن هذا الجهد مهم وأساسي لتعزيز الأمن الصحي، مع الأخذ في الاعتبار أهمية وثقل المملكة في هذا الشأن.

يذكر أن مجلس الوزراء، قد وافق أمس (الثلاثاء)، على تحويل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها إلى هيئة عامة باسم “هيئة الصحة العامة”.