اعتماد صيدلية “الدواء” لتقديم لقاحات “كورونا” داخل فروعها

المناطق - الرياض

اعتمدت وزارة الصحة أمس (الثلاثاء) صيدليات الدواء كأول صيدلية مجتمعية توفر خدمة التطعيم ضد فيروس كورونا داخل فروعها.

وبينت صيدليات الدواء أنه تم توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بينها وبين وزارة الصحة لتوفير اللقاحات، وسيتم الإعلان عن موعد استقبال المواطنين والمقيمين قريباً.

ولفتت إلى أن هذه الشراكة تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية المعتمدة للمملكة للوصول للسيطرة الكاملة على هذه الجائحة.

وأبرزت أن اعتماد الوزارة لها جاء حرصاً على سلامة الإنسان وتسهيل كل الوسائل لخدمته من منطلق التعاون المطلق في سبيل تعزيز صحة المواطنين والمقيمين، وإيماناً بأهمية دور القطاع الخاص بشكل عام ودور صيدليات الدواء بشكل خاص بالمساهمة في الحفاظ على صحة الإنسان والمبادرة الدائمة في توفير كل ما يصب في مصلحته.