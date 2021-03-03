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أمير الكويت يصدر مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة

أمير الكويت يصدر مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة
http://almnatiq.net/?p=956681
المناطق - وكالات

 أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة في ما يلي نصه:
“مرسوم رقم 18 لسنة 2021 بتشكيل الوزارة.
بعد الإطلاع على الدستور وعلى أمرنا الصادر بتاريخ 11 جمادى الأخرة 1442 ه الموافق 24 يناير 2021 بتعيين سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء رسمنا بالأتي: (مادة أولى) يعين كل من:
1 – حمد جابر العلي الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع.
2 – عبد الله يوسف عبد الرحمن الرومي نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للعدل ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة.
3 – عيسى أحمد محمد حسن الكندري وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية.
4 – د. محمد عبد اللطيف الفارس وزيرا للنفط ووزيرا للتعليم العالي.
5 – د. باسل حمود حمد الصباح وزيرا للصحة.
6 – د.أحمد ناصر المحمد الصباح وزيرا للخارجية ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء.
7 – د.رنا عبد الله عبد الرحمن الفارس وزيرا للأشغال العامة ووزير دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
8 – مبارك سالم مبارك الحريص وزير دولة لشؤون مجلس الأمة.
9 – ثامر علي صباح السالم الصباح وزيرا للداخلية.
10 – خليفة مساعد حمادة وزيرا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.
11 – عبد الرحمن بداح المطيري وزيرا للإعلام والثقافة ووزير دولة لشؤون الشباب.
12 – د.علي فهد المضف وزيرا للتربية.
13 – شايع عبد الرحمن أحمد الشايع وزير دولة لشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني.
14 – د. عبد الله عيسى السلمان وزيرا للتجارة والصناعة.
15 – د.مشعان محمد مشعان العتيبي وزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزيرا للشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية.
(مادة ثانية): على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية”.

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