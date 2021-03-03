أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة في ما يلي نصه:
“مرسوم رقم 18 لسنة 2021 بتشكيل الوزارة.
بعد الإطلاع على الدستور وعلى أمرنا الصادر بتاريخ 11 جمادى الأخرة 1442 ه الموافق 24 يناير 2021 بتعيين سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء رسمنا بالأتي: (مادة أولى) يعين كل من:
1 – حمد جابر العلي الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع.
2 – عبد الله يوسف عبد الرحمن الرومي نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للعدل ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة.
3 – عيسى أحمد محمد حسن الكندري وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية.
4 – د. محمد عبد اللطيف الفارس وزيرا للنفط ووزيرا للتعليم العالي.
5 – د. باسل حمود حمد الصباح وزيرا للصحة.
6 – د.أحمد ناصر المحمد الصباح وزيرا للخارجية ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء.
7 – د.رنا عبد الله عبد الرحمن الفارس وزيرا للأشغال العامة ووزير دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
8 – مبارك سالم مبارك الحريص وزير دولة لشؤون مجلس الأمة.
9 – ثامر علي صباح السالم الصباح وزيرا للداخلية.
10 – خليفة مساعد حمادة وزيرا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.
11 – عبد الرحمن بداح المطيري وزيرا للإعلام والثقافة ووزير دولة لشؤون الشباب.
12 – د.علي فهد المضف وزيرا للتربية.
13 – شايع عبد الرحمن أحمد الشايع وزير دولة لشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني.
14 – د. عبد الله عيسى السلمان وزيرا للتجارة والصناعة.
15 – د.مشعان محمد مشعان العتيبي وزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزيرا للشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية.
(مادة ثانية): على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية”.
أمير الكويت يصدر مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة
أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة في ما يلي نصه:
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