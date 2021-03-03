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“التحالف”: اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار “مفخخة” أطلقها الحوثيون تجاه المملكة

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“التحالف”: اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار “مفخخة” أطلقها الحوثيون تجاه المملكة

“التحالف”: اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار “مفخخة” أطلقها الحوثيون تجاه المملكة
http://almnatiq.net/?p=956688
المناطق - واس

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العميد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت – ولله الحمد – صباح اليوم (الأربعاء) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار “مفخخة” أطلقتها المليشيا الحوثية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المنطقة الجنوبية.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف، تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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