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البلوشي تهدي خيركم لقب مسابقة الملك سلمان على مستوى المنطقة

البلوشي تهدي خيركم لقب مسابقة الملك سلمان على مستوى المنطقة

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البلوشي تهدي خيركم لقب مسابقة الملك سلمان على مستوى المنطقة

البلوشي تهدي خيركم لقب مسابقة الملك سلمان على مستوى المنطقة
http://almnatiq.net/?p=956694
المناطق - جدة

توجت الطالبة بجمعية خيركم بجدة أفراح عبدالله البلوشي بالمركز الأول على مستوى منطقة مكة المكرمة وذلك في ختام المسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشر يفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن وتلاوة وتفسيره في دورتها ٢٢ عشرين فرع القراءات السبع.
وبيّن رئيس مجلس إدارة جمعية خيركم المهندس عبدالعزيز حنفي أن الطالبات أفراح عبدالله البلوشي ورناد محمود ناضرين قد ربحتا المركز الأول والرابع عن جدارة وبالتالي ترشحت الأولى للمشاركة بالمسابقة على مستوى المملكة وذلك بعد فضل الله نظير البرامج المكثفة التي ينظمها القسم النسائي بالجمعية لإعداد الطالبات للمسابقات القرآنية على مستوى المنطقة والمملكة والعالم ، مقدماً شكره لجميع القائمين على هذه المسابقة الغالية وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله.
وفي ختام المسابقة على مستوى المنطقة كُرمت الفائزات وعضوات لجنة التحكيم والجمعيات المشاركة فيما جرى توصية الطالبات الفائزات بالمراكز الأولى على الجد والاجتهاد من أجل تحقيق الفوز على مستوى المملكة.

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