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تزامنًا مع اليوم العالمي للدفاع المدني.. الهيئة الملكية بالجبيل تنظم معرضاً توعوياً للمجتمع

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تزامنًا مع اليوم العالمي للدفاع المدني.. الهيئة الملكية بالجبيل تنظم معرضاً توعوياً للمجتمع

تزامنًا مع اليوم العالمي للدفاع المدني.. الهيئة الملكية بالجبيل تنظم معرضاً توعوياً للمجتمع
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http://almnatiq.net/?p=956696
المناطق - الشرقية

نظمت الهيئة الملكية بالجبيل ممثلة بإدارة الأمن الصناعي والسلامة معرضاً توعوياً لمرتادي الشواطئ بمدينة الجبيل الصناعية وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي للدفاع المدني 2021م تحت شعار (يد تبني ويد تحمي) مع التقيد بجميع الاشتراطات والاحترازات الصحية. 

وركز المعرض على طرق الحماية من الحرائق في المنازل مثل استخدام مطفأة وبطانية الحريق في الحوادث المنزلية وكذلك طرق التعامل مع حوادث الطهي ومراوح الشفط بالمطبخ كما احتوى المعرض على كيفية عمل خطة اخلاء وتحديد مخارج الطوارئ والتعامل مع الحادث وطرق استخدام وسائل التدفئة ومخاطر الأجهزة والتوصيلات والموزعات الكهربائية والاختيار الأمثل لها. 

كما أوضح مدير إدارة الأمن الصناعي والسلامة المهندس/ سعيد الشهري ان الهيئة الملكية تحرص باستمرار في توعية المجتمع، مشيراً إلى أن هذه المشاركة تأتي ضمن خطط الإدارة في التوعية بالسلامة والوقاية من الحرائق والذي يعتبر حجر زاوية في أهمية تقليل الحوادث والاصابات والمخاطر بشكل عام.

وأضاف: “الهيئة الملكية من المدن المتطورة ولديها خبرة عريقة في التعامل مع المخاطر بكافة جوانبها، حيث نمتلك أفضل الكوادر البشرية المدربة على مستوى عالي، وكذلك أحدث معدات الاطفاء والانقاذ، وهذا المعرض التوعوي جاء متزامناً مع اليوم العالمي للدفاع المدني 2021 م حيث حرصنا أن نشارك في هذا اليوم بتوعية المجتمع”.

وكشف أن هناك خطة قادمة  لتفعيل العديد من البرامج التوعوية الحديثة والمتطورة والتي روعي فيها أن تكون شاملة وذات قيمة مضافة بالتعاون مع الشركاء بالمدينة من الصناعات والجهات ذات العلاقة.

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