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شاهد.. طبيب يؤكد: “الكوليسترول” يحميك من السرطان في هذه الحالات.. ويكشف كيف تنقص 5 كيلوجرامات من وزنك في أسبوع

شاهد.. طبيب يؤكد: “الكوليسترول” يحميك من السرطان في هذه الحالات.. ويكشف كيف تنقص 5 كيلوجرامات من وزنك في أسبوع
http://almnatiq.net/?p=956704
المناطق - الرياض

كشف الدكتور سعود الشهري، عن طريقة تساعد على إنقاص 5 كيلوجرامات من وزن الجسم خلال أسبوع، لافتا إلى أن ليس كل أنواع الكوليسترول سيء بل يوجد نوع يحمي من السرطان ويساعد على الحياة بشكل صحي.

وأوضح الشهري، خلال مداخلة عبر برنامج “الراصد”، أن إنقاص الوزن يتوقف على عدد من النقاط المهمة وأولها إيقاف تناول السكر والكربوهيدرات، مشيراً إلى أن سكر المائدة يصنف على أنه سُم وكذلك الكربوهيدرات كالخبز والقمح والأرز والكيك والمعجنات.

وأضاف الشهري، أن هناك بدائل لسكر المائدة ومنها سكر ستيفيا الأخضر وسكر الارثرتول، وحثًّ على ضرورة استبدال القمح بدقيق اللوز وجوز الهند ودقيق الكينوا.

ووجه نصيحة لمن يرغبون في خسارة الوزن بسرعة تقليل الكولسترول والأكلات السريعة كالبروست والمقليات، وعدم ارتداء الملابس الضيقة.

من جهة أخرى، أكد الشهري، أن المشي يزيد عملية تفريغ المعدة من الطعام إلى الأمعاء، وبالتالي ينزل الحمض المتسبب في حرقة المعدة، متابعا أن الجلوتين مهم في هذه العملية.

وحول إمكانية تقليل حرقة المعدة باستخدام الحليب، قال أن الحليب يبرد المعدة لمدة 5 دقائق لأنه يحتوي على لاكتوز، وبالتالي تعود الحموضة أقوى من السابق.

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