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“الحصيني”: أمطار على مناطق عدة خلال 48 ساعة مصحوبة برياح مغبرة وتذبذب في درجات الحرارة

“الحصيني”: أمطار على مناطق عدة خلال 48 ساعة مصحوبة برياح مغبرة وتذبذب في درجات الحرارة

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“الحصيني”: أمطار على مناطق عدة خلال 48 ساعة مصحوبة برياح مغبرة وتذبذب في درجات الحرارة

“الحصيني”: أمطار على مناطق عدة خلال 48 ساعة مصحوبة برياح مغبرة وتذبذب في درجات الحرارة
http://almnatiq.net/?p=956711

توقع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم هطول أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر تكون خفيفة إلى متوسطة، تصاحبها رياح مغبرة على عدة مناطق بالمملكة خلال الـ«48» ساعة القادمة.

وقال الحصيني، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «مُتوقَّعٌ خلال الـ(48) ساعة القادمة من اليوم الأربعاء 19/7/1442هـ حتى ليلة الخميس 20/7/1442هـ –إن شاء الله– أمطارٌ متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة، على أجزاء من الوسطى والغربية والجنوبية والشرقية، مع رياح مغبرة يرافقها ارتفاع في الحرارة ثم انخفاض، بمعنى تذبذب في درجات الحرارة».

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