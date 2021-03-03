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نيابة عن ولي العهد.. وزير الخارجية يتسلّم درع العمل التنموي العربي من الجامعة العربية تقديراً لإنجازات ولي العهد التنموية

نيابة عن ولي العهد.. وزير الخارجية يتسلّم درع العمل التنموي العربي من الجامعة العربية تقديراً لإنجازات ولي العهد التنموية

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نيابة عن ولي العهد.. وزير الخارجية يتسلّم درع العمل التنموي العربي من الجامعة العربية تقديراً لإنجازات ولي العهد التنموية

نيابة عن ولي العهد.. وزير الخارجية يتسلّم درع العمل التنموي العربي من الجامعة العربية تقديراً لإنجازات ولي العهد التنموية
http://almnatiq.net/?p=956714

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله -، تسلّم صاحب السمو الأمير فيصل بن عبد الله بن فرحان وزير الخارجية، اليوم، درع العمل التنموي العربي لعام 2021م الذي منحته جامعة الدول العربية، تقديرًا لدور سمو ولي العهد في تعزيز النهج التنموي الشامل في المملكة العربية السعودية والوطن العربي، وجهود سموه في دعم وتعزيز العمل العربي المشترك في المجالات كافة، خدمةً لأمن واستقرار ونماء وازدهار المنطقة.
جاء ذلك خلال استقبال معالي الأمين لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط لسمو وزير الخارجية بمكتبه بمقر الجامعة العربية على هامش زيارته للقاهرة للمشاركة في أعمال اجتماع الدورة العادية الـ (155) لمجلس الجامعة العربية على مستوى أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية التي ستعقد في وقتٍ لاحق.
حضر تسليم الدرع وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة السفير عبدالرحمن الرسي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن بن أركان الداود.
يذكر أن “درع العمل التنموي العربي” يعد جائزة سنوية تمنحها الجامعة العربية لشخصيات قيادية وريادية عربية لديها إسهامات معروفة وملموسة ومؤثرة في مجال التنمية بمعناها الشامل، وبما يُفسح المجال أمام تعميم التجارب والاستفادة من الخبرات على أوسع مدى ممكن.
ويتمُ الإعلان عن الفائز بجائزة “درع العمل التنموي العربي” في كل عام، حيث يقوم الأمين العام لجامعة الدول العربية بتسليم الجائزة للشخصيات الحائزة على التكريم.
وتهدف الجامعة من الجائزة إلى تسليط الضوء على النماذج الناجحة والمُلهمة في مجال التنمية على الصعيد العربي لينتبه إليها المهتمون والعاملون في هذه المجالات ويتطلعون إلى الاستفادة منها واستلهامها.

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