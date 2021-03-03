أمير الشرقية يستقبل وزير الصحة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه بديوان الإمارة اليوم (الأربعاء) معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة. وتناول لقاء سموه مع معالي الوزير عددًا من الأمور ذات العلاقة بالخدمات الصحية التي تتطلع إليها المنطقة، واطلع سموه على خطط وتوجهات الوزارة إضافة إلى مستجدات جائحة كورونا وتوفر اللقاحات في المنطقة.

كما تم مناقشة عدد من المشاريع الصحية التي يجري تنفيذها في المنطقة والمشاريع المتعثرة والمستقبلية.

وأكد سموه أهمية ما يمثله قطاع الصحة للمواطن والمقيم الذي يتطلع إلى تحقيق أفضل الخدمات والرعاية الصحية في ظل ما يلقاه القطاع من اهتمام ودعم القيادة الرشيدة.

من جانبه قدم معالي وزير الصحة شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه المستمر والمتواصل لجهود الصحة في المنطقة الشرقية.