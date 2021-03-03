احدث الأخبار

أمير الشرقية يستقبل وزير الصحة
المنطقة الشرقية
 أمير الشرقية يدشن مستشفى الأمير محمد بن فهد لأمراض الدم الوراثية بالقطيف
المنطقة الشرقية
 أمانة الشرقية تنفذ 1237 جولة رقابية وتُغلق (18) منشأة تجارية مخالفة للإجراءات الاحترازية
المنطقة الشرقية
 مستوطنون يهود يقتحمون الأقصى في جولات استفزازية
أبرز المواد
 جامعة القصيم تعتزم إقامة مؤتمرها الدولي الثاني حول «مستقبل التعلم الإلكتروني في السعودية وفق رؤية ٢٠٣٠»
منطقة القصيم
 جامعة “المؤسس” تعلن عن بدء التصويت لـ”نجم الجامعة” وسط تنافس 19 طالبًا
منطقة مكة المكرمة
 لا خسائر من الصواريخ التي استهدفت قاعدة عين الأسد غرب العراق
أبرز المواد
 “الغذاء والدواء” تنصح بتطبيق قاعدة 60:60 لتحقيق السمع الآمن
أبرز المواد
 العثيمين يدين بشدة استمرار الأعمال العدائية لميليشيا الحوثي واستهداف المدنيين بالمملكة بطائرة مفخخة
أبرز المواد
 ارتفاع سعر خام القياس العالمي بنسبة 0.78 %
أبرز المواد
 الحكومة اليمنية ترحب بالعقوبات الأمريكية على اثنين من القيادات العسكرية التابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية
أبرز المواد
 نيابة عن ولي العهد.. وزير الخارجية يتسلّم درع العمل التنموي العربي من الجامعة العربية تقديراً لإنجازات ولي العهد التنموية
أبرز المواد
أمير الشرقية يستقبل وزير الصحة

أمير الشرقية يستقبل وزير الصحة

المنطقة الشرقية
أمير الشرقية يدشن مستشفى الأمير محمد بن فهد لأمراض الدم الوراثية بالقطيف

أمير الشرقية يدشن مستشفى الأمير محمد بن فهد لأمراض الدم الوراثية بالقطيف

المنطقة الشرقية
أمانة الشرقية تنفذ 1237 جولة رقابية وتُغلق (18) منشأة تجارية مخالفة للإجراءات الاحترازية

أمانة الشرقية تنفذ 1237 جولة رقابية وتُغلق (18) منشأة تجارية مخالفة للإجراءات الاحترازية

المنطقة الشرقية
مستوطنون يهود يقتحمون الأقصى في جولات استفزازية

مستوطنون يهود يقتحمون الأقصى في جولات استفزازية

أبرز المواد

أمير الشرقية يستقبل وزير الصحة

أمير الشرقية يستقبل وزير الصحة
http://almnatiq.net/?p=956734

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه بديوان الإمارة اليوم (الأربعاء) معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة. وتناول لقاء سموه مع معالي الوزير عددًا من الأمور ذات العلاقة بالخدمات الصحية التي تتطلع إليها المنطقة، واطلع سموه على خطط وتوجهات الوزارة إضافة إلى مستجدات جائحة كورونا وتوفر اللقاحات في المنطقة.
كما تم مناقشة عدد من المشاريع الصحية التي يجري تنفيذها في المنطقة والمشاريع المتعثرة والمستقبلية.

وأكد سموه أهمية ما يمثله قطاع الصحة للمواطن والمقيم الذي يتطلع إلى تحقيق أفضل الخدمات والرعاية الصحية في ظل ما يلقاه القطاع من اهتمام ودعم القيادة الرشيدة.

من جانبه قدم معالي وزير الصحة شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه المستمر والمتواصل لجهود الصحة في المنطقة الشرقية.

روابط ذات صلة

أمير الشرقية يدشن مستشفى الأمير محمد بن فهد لأمراض الدم الوراثية بالقطيف

أمير الشرقية يدشن مستشفى الأمير محمد بن فهد لأمراض الدم الوراثية بالقطيف
أمانة الشرقية تنفذ 1237 جولة رقابية وتُغلق (18) منشأة تجارية مخالفة للإجراءات الاحترازية

أمانة الشرقية تنفذ 1237 جولة رقابية وتُغلق (18) منشأة تجارية مخالفة للإجراءات الاحترازية
تزامنًا مع اليوم العالمي للدفاع المدني.. الهيئة الملكية بالجبيل تنظم معرضاً توعوياً للمجتمع

تزامنًا مع اليوم العالمي للدفاع المدني.. الهيئة الملكية بالجبيل تنظم معرضاً توعوياً للمجتمع

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*