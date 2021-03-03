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بلدية الجبيل تبدأ بإزالة 9 مباني آيلة للسقوط

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بلدية الجبيل تبدأ بإزالة 9 مباني آيلة للسقوط

بلدية الجبيل تبدأ بإزالة 9 مباني آيلة للسقوط
http://almnatiq.net/?p=956743

قامت بلدية محافظة الجبيل بهدم وإزالة 9 مباني آيلة للسقوط، وذلك بعد التأكد من استكمال كافة الاجراءات النظامية، والتي أشرفت عليها لجنة إزالة المباني الآيلة للسقوط التابعة للبلدية وباشرت أعمالها من خلال عدد من الضوابط والتعليمات.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الجبيل المهندس نايف بن فيصل الدويش إن البلدية تعمل وفق برامجها وخططها الخدمية بشكل مستمر على حصر ومعالجة المباني الآيلة للسقوط عن طريق لجنة مخصصة، لذلك تضم في عضويتها أعضاء من “المحافظة، والبلدية، والشرطة، والدفاع المدني، ومصلحة المياه ، والشركة الكهرباء” في حالة إذا كان المبنى الآيل للسقوط مأهول بالسكان من المواطنين، مبيناً أن اللجنة تباشر أعمالها من خلال خطوات تشمل رصد المباني الآيلة للسقوط والمهجورة عن طريق بلاغات الإفراد أو عن طريق الدفاع المدني أو الجولات الميدانية لأفراد اللجنة مشيراً إلى التقرير الفني الذي تقوم به اللجنة يعنى بمعاينة الموقع لتصنيفه، ويشتمل التقرير على صور فوتوغرافية للمبنى، ووضع ملصق إشعار للمالك، واستدعائه، وفي حال عدم تجاوبه تفصل الخدمات عن المبنى، ومن ثم تبدأ عملية الإزالة بموجب محضر رسمي.

ولفت الى أن هذه المباني تُشكل خطراً متواصلاً على الأهالي في المحافظة وخاصة من ساكني المنازل المجاورة لها، بالإضافة إلى المخاطر الأخرى لها وتأثيرها على البيئة والتشويه البصري، ما أدى الى العمل على ازالتها.

وتهيب البلدية بملاك العقارات الآيلة للسقوط بضرورة التعاون معها من خلال المبادرة بهدمها وذلك لما تمثله من خطر على سلامة وأرواح الآخرين.

وتجدد البلدية دعوتها للجميع بالتعاون وذلك بالإبلاغ عن الأبنية المهجورة كونها تتسبب تشويه للمنظر العام والقضاء على العديد من السلبيات على مستوى الصحة العامة والمظهر العام والجوانب الأمنية.

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