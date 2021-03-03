الأمير خالد الفيصل يستقبل الدكتور عبدالله الربيعة في مقر الإمارة بجدة

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة.

واستمع الأمير خالد الفيصل خلال اللقاء، إلى شرح عن أعمال المركز الذي يعزز

نهج المملكة في مد يد العون للمحتاجين حول العالم، وأهدافه الإنسانية السامية التي ترتكز على تقديم المساعدات للمحتاجين وإغاثة المنكوبين في شتى أنحاء العالم وفق آلية رصد دقيقة وطرق نقل متطورة وسريعة، تتم من خلال الإستعانة بمنظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الربحية الدولية و المحلية في الدول المستفيدة ذات الموثوقية العالية .