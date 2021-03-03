احدث الأخبار

الأمير خالد الفيصل يستقبل الدكتور عبدالله الربيعة في مقر الإمارة بجدة
أبرز المواد
 أمانة الاحساء تُغلق 64 منشأة وترصد 1672 ” مخالفة “
أبرز المواد
 أمانة جدة تغلق 185 منشأة مخالفة للتدابير الوقائية
أبرز المواد
 بلدية الجبيل تبدأ بإزالة 9 مباني آيلة للسقوط
أبرز المواد
 أمير الشرقية يستقبل وزير الصحة
المنطقة الشرقية
 أمير الشرقية يدشن مستشفى الأمير محمد بن فهد لأمراض الدم الوراثية بالقطيف
المنطقة الشرقية
 أمانة الشرقية تنفذ 1237 جولة رقابية وتُغلق (18) منشأة تجارية مخالفة للإجراءات الاحترازية
المنطقة الشرقية
 مستوطنون يهود يقتحمون الأقصى في جولات استفزازية
أبرز المواد
 جامعة القصيم تعتزم إقامة مؤتمرها الدولي الثاني حول «مستقبل التعلم الإلكتروني في السعودية وفق رؤية ٢٠٣٠»
منطقة القصيم
 جامعة “المؤسس” تعلن عن بدء التصويت لـ”نجم الجامعة” وسط تنافس 19 طالبًا
منطقة مكة المكرمة
 لا خسائر من الصواريخ التي استهدفت قاعدة عين الأسد غرب العراق
أبرز المواد
 “الغذاء والدواء” تنصح بتطبيق قاعدة 60:60 لتحقيق السمع الآمن
أبرز المواد
الأمير خالد الفيصل يستقبل الدكتور عبدالله الربيعة في مقر الإمارة بجدة

الأمير خالد الفيصل يستقبل الدكتور عبدالله الربيعة في مقر الإمارة بجدة

أبرز المواد
أمانة الاحساء تُغلق 64 منشأة وترصد 1672 ” مخالفة “

أمانة الاحساء تُغلق 64 منشأة وترصد 1672 ” مخالفة “

أبرز المواد
أمانة جدة تغلق 185 منشأة مخالفة للتدابير الوقائية

أمانة جدة تغلق 185 منشأة مخالفة للتدابير الوقائية

أبرز المواد
بلدية الجبيل تبدأ بإزالة 9 مباني آيلة للسقوط

بلدية الجبيل تبدأ بإزالة 9 مباني آيلة للسقوط

أبرز المواد

أمانة الاحساء تُغلق 64 منشأة وترصد 1672 ” مخالفة “

أمانة الاحساء تُغلق 64 منشأة وترصد 1672 ” مخالفة “
http://almnatiq.net/?p=956758

أغلقت أمانة الاحساء 64 منشأة ، كمارصدت 1672 مُخالفة للبروتوكولات الوقائية والتدابير الاحترازية والاشتراطات الصحية خلال أسبوع ، بمايشمل المدن والبلدات وتوابعها، وذلك ضمن خططها الرقابية المستمرة لمتابعة تطبيق الاحترازات الوقائية والالتزام بالتدابير والاشتراطات الصحية للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد (COVID19 ) في أنشطة ومنافذ الصحة العامة والمتاجر، وفقاً لماافاد به المتحدث الرسمي للامانة خالد بن محمد بووشل والذي أوضح ان ذلك تم عبر 9330 جولة رقابية شهدت مُصادرة واتلاف  طن  من الأغذية الغير صالحة للاستهلاك ” الفاسدة ” ، مع تطبيق الجزاءات بحق المخالفين استناداً للأنظمة واللوائح المتبعة في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ، مشيراً الى ان ذلك يأتي تزامناً مع تكاملية الجهود المشتركة للقطاعات المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي  لـ (COVID19 ).
فيماذكر مدير عام الإدارة العامة للنظافة أيمن بن عبدالرحمن الظفر انه تم خلال الأسبوع ذاته رفع 23893 طن من النفايات المنزلية وإزالة 22631متر مكعب من المُخلّفات الإنشائية ، إضافةً الى تطهير وتعقيم 75 موقعاً ومامساحته 41907 كيلومتر من الطرقات بإستخدام 40980 لتر من المُعقمات والمطهرات  ، بينما تم معالجة 218 بلاغاً تعامل معها مركز الطوارئ 940 .

روابط ذات صلة

الأمير خالد الفيصل يستقبل الدكتور عبدالله الربيعة في مقر الإمارة بجدة

الأمير خالد الفيصل يستقبل الدكتور عبدالله الربيعة في مقر الإمارة بجدة
أمانة جدة تغلق 185 منشأة مخالفة للتدابير الوقائية

أمانة جدة تغلق 185 منشأة مخالفة للتدابير الوقائية
بلدية الجبيل تبدأ بإزالة 9 مباني آيلة للسقوط

بلدية الجبيل تبدأ بإزالة 9 مباني آيلة للسقوط

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*