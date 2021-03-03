أمانة الاحساء تُغلق 64 منشأة وترصد 1672 ” مخالفة “

أغلقت أمانة الاحساء 64 منشأة ، كمارصدت 1672 مُخالفة للبروتوكولات الوقائية والتدابير الاحترازية والاشتراطات الصحية خلال أسبوع ، بمايشمل المدن والبلدات وتوابعها، وذلك ضمن خططها الرقابية المستمرة لمتابعة تطبيق الاحترازات الوقائية والالتزام بالتدابير والاشتراطات الصحية للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد (COVID19 ) في أنشطة ومنافذ الصحة العامة والمتاجر، وفقاً لماافاد به المتحدث الرسمي للامانة خالد بن محمد بووشل والذي أوضح ان ذلك تم عبر 9330 جولة رقابية شهدت مُصادرة واتلاف طن من الأغذية الغير صالحة للاستهلاك ” الفاسدة ” ، مع تطبيق الجزاءات بحق المخالفين استناداً للأنظمة واللوائح المتبعة في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ، مشيراً الى ان ذلك يأتي تزامناً مع تكاملية الجهود المشتركة للقطاعات المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لـ (COVID19 ).

فيماذكر مدير عام الإدارة العامة للنظافة أيمن بن عبدالرحمن الظفر انه تم خلال الأسبوع ذاته رفع 23893 طن من النفايات المنزلية وإزالة 22631متر مكعب من المُخلّفات الإنشائية ، إضافةً الى تطهير وتعقيم 75 موقعاً ومامساحته 41907 كيلومتر من الطرقات بإستخدام 40980 لتر من المُعقمات والمطهرات ، بينما تم معالجة 218 بلاغاً تعامل معها مركز الطوارئ 940 .