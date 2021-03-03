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أمانة الشرقية تنفذ 1252 جولة رقابية على المراكز التجارية بالمنطقة

أمانة الشرقية تنفذ 1252 جولة رقابية على المراكز التجارية بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=956774
المناطق_واس

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس 1237 جولة رقابية و 15 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، نتج عنها إغلاق 18 منشأة تجارية، وتحرير 23 مخالفة لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية والتكدس، وعدم الالتزام بابراز تطبيق توكلنا.
فيما استقبلت الأمانة عبر مركز البلاغات 19 بلاغًا، حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأكدت أمانة الشرقية استمرار الفرق الرقابية في تشديد الرقابة اليومية على المنشآت التجارية والأسواق ومنافذ البيع، وإغلاق المخالف منها للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بمكافحة الفيروس حفاظاً على سلامة الجميع، داعيةً الجميع للتعاون والإبلاغ عن أي مخالفات من خلال مركز البلاغات (940).

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