إمارة جازان تنظم دورة تدريبية في مجال التطوير القيادي لمحافظي ووكلاء المحافظات بالمنطقة

المناطق_جازان_فضة عطيف

نظمت الإدارة العامة للتخطيط والتطوير في إمارة منطقة جازان بالتعاون مع معهد الإدارة العامة ، برنامجاً تدريبي خاص في مجال التطوير القيادي للمحافظين , وذلك عن بعد عبر -الاتصال المرئي- .

وأكد وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر ، أن تنفيذ هذا البرامج والدورات تأتي بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان , ومتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة , مؤكداً حرصهما على تدريب منسوبي الإمارة وإلحاقهم بدورات متخصصة في مجالات عمل كل منهم وتقام هذه الدورة التدريبية في مجال التطوير القيادي للمحافظين ووكلاء المحافظات وذلك لتطوير ورفع مهاراتهم القيادية وفق رؤية المملكة 2030 والتي سوف تستمر لمدة ثمانية أسابيع بنظام التدريب -عن بعد-

وبين أن الدورة التدريبية استهدفت محافظي محافظات المنطقة ووكلائهم سعياً لتطوير قدراتهم العملية وإكسابهم مهارات جديدة في إدارة الأداء القيادي.