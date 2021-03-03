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أمير جازان يطلع على تقرير الديوان العام للمحاسبة عن نتائج تقويم اداء عددا من القطاعات الحكومية بالمنطقة

أمير جازان يطلع على تقرير الديوان العام للمحاسبة عن نتائج تقويم اداء عددا من القطاعات الحكومية بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=956784
المناطق_فضة عطيف

استقبل صاحب السمو الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام فرع الديوان العام للمحاسبة بالمنطقة عبدالرحمن بن يحي آل واكدة .
وتسلم سموه خلال اللقاء تقرير الديوان العام للمحاسبة ، واطلع على نتائج تقويم أداء بعض فروع الأجهزة الحكومية الخدمية بالمنطقة عن السنة المالية 1440 / 1441هـ من العام المنصرم ، وأبرز إنجازات وجهود الديوان، التي أثمرت في المحافظة على المال العام .
منوهاً سموه بالدور الهام الذي يقوم الديوان العام للمحاسبة والقيام بمهامه الرقابية وممارسة اختصاصاته.

من جانبه عبر مدير عام فرع الديوان العام للمحاسبة بالمنطقة عبدالرحمن آل واكدة ، عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على توجيهاته المستمرة التي تسهم في دعم وإنجاح عمل وجهود الديوان العام للمحاسبة بالمنطقة.

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