أمير جازان يطلع على تقرير الديوان العام للمحاسبة عن نتائج تقويم اداء عددا من القطاعات الحكومية بالمنطقة

المناطق_فضة عطيف

استقبل صاحب السمو الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام فرع الديوان العام للمحاسبة بالمنطقة عبدالرحمن بن يحي آل واكدة .

وتسلم سموه خلال اللقاء تقرير الديوان العام للمحاسبة ، واطلع على نتائج تقويم أداء بعض فروع الأجهزة الحكومية الخدمية بالمنطقة عن السنة المالية 1440 / 1441هـ من العام المنصرم ، وأبرز إنجازات وجهود الديوان، التي أثمرت في المحافظة على المال العام .

منوهاً سموه بالدور الهام الذي يقوم الديوان العام للمحاسبة والقيام بمهامه الرقابية وممارسة اختصاصاته.

من جانبه عبر مدير عام فرع الديوان العام للمحاسبة بالمنطقة عبدالرحمن آل واكدة ، عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على توجيهاته المستمرة التي تسهم في دعم وإنجاح عمل وجهود الديوان العام للمحاسبة بالمنطقة.