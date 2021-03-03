الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يدشّن جسر المساعدية بمدينة عرعر

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دشّن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه اليوم إلكترونياً, جسر المساعدية بمدينة عرعر, بحضور أمين المنطقة المهندس شمام الشمري.

واستمع سموه خلال التدشين إلى شرح عن مساحة الجسر الإجمالية البالغة 4800 متر مربع وطول 160 متراً والمساحة المنفذة لمداخل ومخارج الجسر وللجسر المعلق التي بلغت 2500 متر مربع.

وأكد أهمية مشاريع البنى التحتية وبذل كل ما يسهم في خدمة المواطن والمقيم، وأهمية مواصلة ومضاعفة الجهود لتهيئة البيئة المحفزة للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية والمعززة للسلامة المرورية لحركة المركبات والمشاة، وذلك بالتنسيق والتعاون والتكامل مع كافة الجهات ذات الصلة, لافتاً سموه النظر إلى ما يحظى به القطاع البلدي والخدمي من دعم واهتمام من قبل القيادة الحكيمة -أيدها الله- .