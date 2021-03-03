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“الصحة” توقع اتفاقية لتدريب الكادر الطبي على استخدام جهاز لجراحات القلب

“الصحة” توقع اتفاقية لتدريب الكادر الطبي على استخدام جهاز لجراحات القلب
http://almnatiq.net/?p=956794
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وقعّت وزارة الصحة اتفاقية تعاون مع شركة عبداللطيف جميل للصحة بهدف تدريب الكادر الطبي في مستشفيات ومراكز متخصصة تابعة للوزارة على استخدام جهاز يعمل في جراحة عمليات القلب, الذي يُعد بديلاً لصمام القلب الأورطي.
وتأتي الاتفاقية تواصلاً لجهود الصحة لتحقيق الاستفادة المثلى من المنتجات المبتكرة في مجال الرعاية الصحية.
وتعمل الوزارة من خلال مركز الإبداع على متابعة مراحل تنفيذ المشروع من ضمن برنامج (استشراف المستقبل), الذي يهدف لاستخدام أحدث التقنيات الطبية المبتكرة وتوفيرها لخدمة المريض وتقديم خدمات متكاملة عالية الجودة في مجال الرعاية الصحية.

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