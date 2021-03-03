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3000 جرعة لقاح كورونا قدمها مستشفى القوات المسلحة بالظهران

3000 جرعة لقاح كورونا قدمها مستشفى القوات المسلحة بالظهران
http://almnatiq.net/?p=956802
المناطق_واس

قدم مركز تحصين ضد فيروس كورونا “كوفيد-19″بمستشفى القوات المسلحة بقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران , جرعات اللقاح لـ 3000 مستفيد ومستفيدة من منسوبي وزارة الدفاع وذويهم، وذلك منذ انطلاق الحملة قبل أسبوعين.
وأوضح مدير المركز الدكتور عبدالله القحطاني أن المركز يتضمن 5 عيادات تطعيم، وغرفة طوارئ للحالات الطارئة، تستقبل المستفيدين بواقع 16 ساعة يومياً طوال أيام الأسبوع، وفقاً للتدابير الاحترازية والوقائية.

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