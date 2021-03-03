قدم مركز تحصين ضد فيروس كورونا “كوفيد-19″بمستشفى القوات المسلحة بقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران , جرعات اللقاح لـ 3000 مستفيد ومستفيدة من منسوبي وزارة الدفاع وذويهم، وذلك منذ انطلاق الحملة قبل أسبوعين.
وأوضح مدير المركز الدكتور عبدالله القحطاني أن المركز يتضمن 5 عيادات تطعيم، وغرفة طوارئ للحالات الطارئة، تستقبل المستفيدين بواقع 16 ساعة يومياً طوال أيام الأسبوع، وفقاً للتدابير الاحترازية والوقائية.
3000 جرعة لقاح كورونا قدمها مستشفى القوات المسلحة بالظهران
قدم مركز تحصين ضد فيروس كورونا “كوفيد-19″بمستشفى القوات المسلحة بقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران , جرعات اللقاح لـ 3000 مستفيد ومستفيدة من منسوبي وزارة الدفاع وذويهم، وذلك منذ انطلاق الحملة قبل أسبوعين.
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