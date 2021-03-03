تعليم ينبع يحصد ثلاث جوائز في مسابقة التميز البحثي في دورتها الثالثة

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حققت إدارة التعليم بمحافظة ينبع، ثلاث جوائز في المسابقة التي نظمها مركز التميز البحثي في تطوير العلوم والرياضيات بجامعة الملك سعود في دورتها الثالثة .



حيث حصل المشرف التربوي سعد بن سليم الحبيشي على الجائزة عن بحثه في مجال العلوم ” فاعلية مجتمعات التعلم الافتراضية في تنمية الممارسات التأملية لدى معلمي العلوم”، كما حصلت المشرفات التربويات عبير كعكي وأماني السناني وحنان الرفاعي وسامية الجهني على الجائزة عن بحثهم المشترك بعنوان ” فاعلية برنامج مقترح قائم على تطوير الممارسات التدريسية لدى معلمات العلوم والرياضيات للصف الرابع الابتدائي”، فيما حصلت المعلمة عبير باجنيد على الجائزة عن بحثها الذي قدمتهُ في مجال الرياضيات بعنوان ” فاعلية استخدام التدوين البصري في زيادة دافعية المتعلم نحو مادة الرياضيات ورفع التحصيل الدراسي لدى طالبات المرحلة الثانوية”.



وقدّم مدير تعليم ينبع سليم بن عبيان العطوي التهنئة للفائزين بالجوائز، منوهاً بأهميتها في دعم التطور المهني للممارسين التربويين وتطوير الممارسات التربوية لهم، وبالتالي تطوير أساليب التدريس للمواد العلمية، ما ينعكس إيجاباً على مستوى الطلاب والطالبات وزيادة تحصيلهم العلمي .



من جهتها أوضحت منسقة الجائزة بتعليم ينبع عفاف عثمان الصبحي، أن الجائزة تهدف إلى تطوير تعليم العلوم والرياضيات، من خلال تشجيع الممارسين التربويين للقيام ببحوث إجرائية في مجال تعليم العلوم والرياضيات، مشيرةً إلى أن مراكز التميز البحثي هي إحدى الثمار التطويرية لوزارة التعليم التي تبنتها ضمن حزمة من البرامج التي تهدف إلى رفع كفاءة التعليم في المملكة العربية السعودية.



الجدير بالذكر أن لجنة الجائزة قد أعلنت عن البدء في استقبال المشاركات في المسابقة في دورتها الرابعة، والذي يستمر من يوم الثلاثاء 18/7/1442هـ وحتى يوم الجمعة 26/1/1443هـ .