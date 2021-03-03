احدث الأخبار

أمير القصيم يرأس اجتماعاً لمناقشة تطوير مكتبة الملك سعود
أبرز المواد
 محافظ البكيرية يشهد توقيع اتفاقية شراكة بين “التعليم” و”جامعة الراجحي”
منطقة القصيم
 أمير القصيم يتسلم تقريراً عن جهود الزراعة لمكافحة الجراد
أبرز المواد
 الملكية الفكرية تطلق برنامج المسار السريع لفحص طلبات براءات الاختراع FTE
أبرز المواد
 اليوسف: نحن في منظومة عمل مع كافة الجهات، ونعمل لرفع مستوى التوطين في القطاع الخاص
أبرز المواد
 المملكة تحتل المرتبة 24 على المستوى العالمي في مجال الملكية الفكرية
أبرز المواد
 القبض على 3 مواطنين ارتكبوا جرائم سرقة وسطو على المتاجر تحت تهديد السلاح
أبرز المواد
 وزير الخارجية: تنفيذ اتفاق الرياض خطوة مهمة لإنهاء الأزمة اليمنية
أبرز المواد
 (300) مهندس وفني و(4000) عملية صيانة لضمان جودة الكهرباء بالمسجد الحرام
أبرز المواد
 “سدايا” توقع مذكرة تفاهم مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لتطوير برامج حلول البيانات والذكاء الاصطناعي
أبرز المواد
 أمانة جدة تصادر الف كيلو خضروات و فواكه من الباعة الجائلين في الشرفية
أبرز المواد
 “الأسهم السعودية” يغلق مرتفعا بتداولات بلغت قيمتها 14 مليار ريال
أبرز المواد
أمير القصيم يرأس اجتماعاً لمناقشة تطوير مكتبة الملك سعود

أمير القصيم يرأس اجتماعاً لمناقشة تطوير مكتبة الملك سعود

أبرز المواد
محافظ البكيرية يشهد توقيع اتفاقية شراكة بين “التعليم” و”جامعة الراجحي”

محافظ البكيرية يشهد توقيع اتفاقية شراكة بين “التعليم” و”جامعة الراجحي”

منطقة القصيم
أمير القصيم يتسلم تقريراً عن جهود الزراعة لمكافحة الجراد

أمير القصيم يتسلم تقريراً عن جهود الزراعة لمكافحة الجراد

أبرز المواد
الملكية الفكرية تطلق برنامج المسار السريع لفحص طلبات براءات الاختراع FTE

الملكية الفكرية تطلق برنامج المسار السريع لفحص طلبات براءات الاختراع FTE

أبرز المواد

(300) مهندس وفني و(4000) عملية صيانة لضمان جودة الكهرباء بالمسجد الحرام

(300) مهندس وفني و(4000) عملية صيانة لضمان جودة الكهرباء بالمسجد الحرام
http://almnatiq.net/?p=956832
المناطق_واس

تسخّر الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للتشغيل والصيانة جهودها لضمان جودة الأعمال الكهربائية بالمسجد الحرام وتشغيلها وفق المواصفات المعتمدة لها على مدار الساعة، وذلك وفق خطط ممنهجة ومدروسة.
وترتكز تغذية المسجد الحرام على (4) محطات رئيسة قادمة من الشركة السعودية للكهرباء بجهد متوسط (13.8 ك ف) ومجموع أحمال يصل إلى (112) م.ف.أ , حيث يتم تغذية محطتين رئيستين بالجهد المتوسط ويتم الربط بينها من خلال نظام المراقبة والتحكم (CCMS) حيث يضمن بقاء التغذية في حال فقدان أي مغذٍّ من شركة الكهرباء.
وفي حال فقدان التغذية لمغذيَينِ من شركة الكهرباء يقوم نظام المراقبة والتحكم بتشغيل محطة التغذية الاحتياطية أوتوماتيكياً من خلال (8) مولدات بقدرة إجمالية تبلغ (32) ميجا وات وبمدة لا تتجاوز الدقيقتين كحد أقصى, كما يتم تخفيض الجهد الكهربائي المتوسط من (13.8) ك ف إلى جهد كهربائي منخفض (400) عن طريق (40) محولا كهربائيا موزعة على (13) محطة كهربائية فرعية.
وتحتوي كل محطة على لوحات رئيسة (MDB) ولوحات فرعية ولوحات أحمال متنوعة يصل عددها إلى أكثر من (1348) لوحة كهربائية تغذي ما يصل إلى (120000) ألف وحدة إنارة متنوعة داخلية وخارجية، و(2600) مروحة متنوعة، و(250) مروحة رذاذ.
وتُعتمد الخطة السنوية لأعمال الصيانة قبل بداية كل عام لموثوقية التغذية الكهربائية خلال العام وخاصة أثناء المواسم، تتضمن أكثر من (4000) عملية صيانة عبر فريق متخصص وذي كفاءة عالية من المهندسين والفنيين البالغ عددهم أكثر من (300) مهندس وفني.

روابط ذات صلة

أمير القصيم يرأس اجتماعاً لمناقشة تطوير مكتبة الملك سعود

أمير القصيم يرأس اجتماعاً لمناقشة تطوير مكتبة الملك سعود
أمير القصيم يتسلم تقريراً عن جهود الزراعة لمكافحة الجراد

أمير القصيم يتسلم تقريراً عن جهود الزراعة لمكافحة الجراد
الملكية الفكرية تطلق برنامج المسار السريع لفحص طلبات براءات الاختراع FTE

الملكية الفكرية تطلق برنامج المسار السريع لفحص طلبات براءات الاختراع FTE

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*