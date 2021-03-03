القبض على 3 مواطنين ارتكبوا جرائم سرقة وسطو على المتاجر تحت تهديد السلاح

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أعلنت شرطة منقطة الرياض القبض على 3 مواطنين ارتكبوا عددًا من الجرائم، تمثلت في سرقة المركبات، والسطو على المتاجر وسرقتها وسلب الأشخاص تحت تهديد السلاح الناري.

وقال المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، إن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على 3 مواطنين جميعهم في العقد الثالث من العمر؛ لارتكابهم عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقة المركبات، والسطو على المتاجر وسرقتها وسلب الأشخاص تحت تهديد السلاح الناري.

وأكد متحدث شرطة الرياض استرداد 10 مركبات وضبط السلاح المستخدم، مشيرة إلى أن وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم كل الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.