الملكية الفكرية تطلق برنامج المسار السريع لفحص طلبات براءات الاختراع FTE

أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية عن إطلاق برنامج المسار السريع لفحص طلبات براءات الاختراع FTE ، والذي تهدف من خلاله إلى تسريع الفحص لعدد من مجالات التقنية والمنتجات المستهدفة من خلال مسار فحص أسرع من مسار الفحص العادي وفق ضوابط وشروط محددة المنشورة بموقع الهيئة.

وأوضحت الهيئة المجالات المستهدفة وهي (المجالات التقنية المستهدفة في رؤية المملكة 2030 ومن أهمها التقنيات الصديقة للبيئة والمنتجات التي تساهم في تشخيص وعلاج الأمراض المزمنة وتقنيات تساهم في التصدي للجوائح وانتشار الأمراض المعدية ومنتجات منافسة ذات قيمة اقتصادية في المملكة بالإضافة لتقنيات ذات علاقة بالحج والعمرة).

وتعلن الهيئة أنه يمكن للراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة الاطلاع على الشروط والضوابط الخاصة بهذه الخدمة، وفي حال استيفاء الشروط يتم التقديم من خلال البوابة الرئيسية للهيئة في صفحة خدمات براءات الاختراع بموقعها الرسمي SAIP.GOV.SA وإرسال طلب التسريع عبر البريد الالكتروني [email protected]