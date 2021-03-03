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محافظ البكيرية يشهد توقيع اتفاقية شراكة بين “التعليم” و”جامعة الراجحي”

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محافظ البكيرية يشهد توقيع اتفاقية شراكة بين “التعليم” و”جامعة الراجحي”

محافظ البكيرية يشهد توقيع اتفاقية شراكة بين “التعليم” و”جامعة الراجحي”
http://almnatiq.net/?p=956843
المناطق– محمد المسلم

شهد محافظ البكيرية محمد بن علي العريفي في مقر المحافظة صباح اليوم الأربعاء توقيع اتفاقية شراكة تعاون بين إدارة التعليم في محافظة البكيرية وجامعة سليمان الراجحي وذلك بمناسبة الأسبوع الوطني للموهبة والإبداع للعام الدراسي 1442 والمتزامن مع اليوم الخليجي للموهبة والإبداع 3 مارس 2021.

ووقع الاتفاقية مدير التعليم المكلف الأستاذ عبدالله بن محمد العقيلي والمشرف العام على جامعة سليمان الراجحي أ.د. عبدالرحمن بن محمد المزروع.
وتنص الاتفاقية على تولي جامعة سليمان الراجحي تحكيم المشاريع والبحوث العلمية للطلاب والطالبات الموهوبين، وتنفيذ لقاءات ومعسكرات ودورات وبرامج ومسابقات للموهوبين والموهوبات، بالإضافة إلى ترشيح من تنطبق عليهم الضوابط من الطلاب والطالبات الموهوبين للمنافسة في منح الشيخ سليمان الراجحي -حفظه الله- وأن تتولى إدارة التعليم التنسيق مع المدارس لإبراز الطلاب والطالبات الموهوبين وإعداد جدول زمني لترشيح المميزين من خلال مراكز الموهوبين “بنين-بنات”، وإتاحة الفرصة للموهوبين والموهوبات من طلبة الجامعة بالمشاركة في تنفيذ برامج الموهبة لطلاب وطالبات إدارة التعليم في المرحلة الثانوية .

وبارك محافظ البكيرية هذه الخطوة من إدارة التعليم وجامعة سليمان الراجحي من خلال هذه الشراكة والتي تتوافق مع الأسبوع الوطني للموهبة والإبداع والمتزامن مع اليوم الخليجي للموهبة والإبداع والذي يوافق هذا اليوم الأربعاء 3 مارس 2021 متمنياً للجميع التوفيق.

الجدير بالذكر أن هذه الشراكة تأتي ضمن أهداف وزارة التعليم بتفعيل دور الشراكات مع الجامعات لنشر ثقافة الموهبة للجميع والتشجيع على الإبداع.

حضر التوقيع وكيل الجامعة الدكتور عبدالله بن سليمان الراجحي ورئيس قسم الموهوبين بالإدارة الأستاذ مسلم بن محمد المزيني وعدد من القيادات التعليمية.

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