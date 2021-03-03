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اليوسف: نحن في منظومة عمل مع كافة الجهات، ونعمل لرفع مستوى التوطين في القطاع الخاص

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اليوسف: نحن في منظومة عمل مع كافة الجهات، ونعمل لرفع مستوى التوطين في القطاع الخاص

اليوسف: نحن في منظومة عمل مع كافة الجهات، ونعمل لرفع مستوى التوطين في القطاع الخاص
http://almnatiq.net/?p=956845

أكد مدير فرع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بالمنطقة الشرقية عبدالعزيز اليوسف حرص الصندوق على دعم التوطين في القطاع الخاص، من خلال الدعم المتواصل لكافة الفئات الاجتماعية من الجنسين، وذوي الاحتياجات الخاصة، وكافة الباحثين عن الوظائف وحتى الراغبين في العمل الخاص.. منوها إلى أن الصندوق يعمل ضمن منظومة تشمل عددا من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وهو على استعداد تام لدعم أي مقترح يخدم رؤية ورسالة الصندوق في التوطين، ودعم خيارات العمل للشباب السعودي.

جاء ذلك خلال لقاء الثلاثاء الشهري الذي اقيم امس (الثلاثاء 02/3/2021 ) وتم نقله عن بعد ، بحضور ومشاركة رئيس مجلس الإدارة عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، إذ أوضح اليوسف  بأن التوجه الجديد للصندوق يسير وفق خطوات “الاستقطاب، والتوظيف، والتدريب، والتطوير”، لكافة الكوادر السعودية، إذ أن رؤية الصندوق تتمثل في الوصول إلى قوى عاملة وطنية منتجة ومستقرة، وذلك عبر توفير هذه القوى للعمل في القطاع الخاص.

واستعرض خلال اللقاء الذي أداره أمين عام غرفة الشرقية عبدالرحمن بن عبدالله الوابل عددا من البرامج موضحا آلية الدعم التي يقدمه الصندوق من خلال هذه البرامج وابرزها ( وتمهير، ووصول، وقرّة…. ألخ مؤكدا بأن كافة البرامج والخدمات موجودة على الموقع الالكتروني ومتاحة لكل طالب عمل، ولكل مؤسسة تسعى لاستقطاب القوى العاملة الوطنية ، فضلا عن أن الصندوق قد ابرم جملة من اتفاقات عمل مع المؤسسات التعليمية والتدريبية والغرف التجارية الصناعية، من أجل نشر ثقافة العمل. 

وذكر بأن من ضمن برامج الصندوق هي برنامج التدريب الصيفي للشباب وفتح آفاق العمل أمام الطلاب خلال إجازة الصيف، وكذلك تنظيم علاقة أي خريج راغب في العمل الحر مع جهات الدعم الحكومي وغير الحكومي

وفي ختام اللقاء أعرب رئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي عن خالص شكره وتقديره لجهود الصندوق الداعمة لخياراتنا الوطنية في استقطاب الشباب السعودي وضمان العيش الكريم له.

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