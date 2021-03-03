أمير القصيم يتسلم تقريراً عن جهود الزراعة لمكافحة الجراد

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أشاد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بجهود فرع وزارة الزراعة والمياه والبيئة بالمنطقة لمكافحة أسراب الجراد الصحراوي والحد من تكاثره منذ دخوله خلال الفترة الماضية ، منوهاً بمتابعة معالي وزير الزراعة ، ودعم الجهود المبذولة في المنطقة من فرق العمل المشكلة من جميع القطاعات لذلك.

وأكد سمو الأمير فيصل بن مشعل بأن التقارير الميدانية والأرقام تبين حجم الجهود الكبيرة والمبذولة من القطاعات والمشرفين وفرق المكافحة الميدانية ، مقدماً شكره للجميع على أدائهم المتميز للقضاء على هذه الآفة ، ومعالجة جميع المواقع التي تم استكشافها ومكافحة أسراب الجراد الصحراوي عبر التجهيزات والآليات الحديثة ، سواء عبر المكافحة الجوية أو الأرضية .

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بالإمارة اليوم ، المشرف العام على فروع وزارة الزراعة والمياه والبيئة بالقطاع الشمالي المهندس سلمان الصوينع ، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ، ومدير عام فرع وزارة الزراعة والمياه والبيئة بالقصيم المهندس عبدالعزيز الرجيعي .

وتسلم سموه التقرير الخاص بمكافحة الجراد الصحراوية من المهندس سلمان الصوينع ، الذي قدم شرحاً موجزاً عن الجهود المبذولة لمكافحة الجراد الصحراوي ، التي تمثلت في في معالجة 51800 هكتار أرضي وجوي ، عبر 35 فرقة استكشافية و50 فرقة للمكافحة ، فيما تم استقبال 1560 بلاغاً ، مشيراً إلى أن فرق مكافحة الجراد الصحراوي مازالت تواصل أعمالها للقضاء على هذه الآفة.