محافظ جزر فرسان يستقبل سفير بنجلاديش لدى المملكة

المناطق_فضه عطيف

استقبل محافظ جزر فرسان حسن بن حسين الحازمي بمكتبة بمقر المحافظة اليوم، سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية لدى المملكة الدكتور محمد جاويد باتواري والقنصل العام المكلف بجدة السيد إس ام انيس الحق والوفد المرافق لهم.

وفي بداية الاستقبال رحب محافظ جزر فرسان بالسفير البنغلاديشي متمنين له والوفد المرافق له طيب الإقامة في المحافظة وتمتعه بزيارة المواقع السياحية والأثرية فيها .

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية.

من جانبه عبر سفير بنغلاديش لدى المملكة الدكتور محمد اجاويد عن سعادته ‏بزيارة جزر فرسان منوها بما تشهد المحافظة من مواقع سياحية متميزة وأثرية ومحميات طبيعية.