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بريد إلكتروني يقود “التجارة” لضبط متجر صيني مخالف أنشأ 184 موقعاً إلكترونياً لتسويق السلع المغشوشة

بريد إلكتروني يقود “التجارة” لضبط متجر صيني مخالف أنشأ 184 موقعاً إلكترونياً لتسويق السلع المغشوشة

أبرز المواد

بريد إلكتروني يقود “التجارة” لضبط متجر صيني مخالف أنشأ 184 موقعاً إلكترونياً لتسويق السلع المغشوشة

بريد إلكتروني يقود “التجارة” لضبط متجر صيني مخالف أنشأ 184 موقعاً إلكترونياً لتسويق السلع المغشوشة
http://almnatiq.net/?p=956877
المناطق_الرياض

قادت متابعة ورصد وزارة التجارة للمتاجر الإلكترونية المخالفة إلى رصد متجر إلكتروني صيني مخالف يستهدف السوق السعودي بالبضائع الرديئة والمغشوشة والعروض الوهمية، ويستغل منصات التواصل الاجتماعي للترويج والإعلان عن تلك السلع مع عدم تنفيذ خيار الاسترجاع والاستبدال للمستهلك وخدمات ما بعد البيع وإيهام المشترين بجودة المنتجات المعروضة.

وحجبت وزارة التجارة بالتنسيق مع الجهات المختصة 184 موقعاً إلكترونياً بمسميات مختلفة تعود للمتجر بعد رصد استخدامه لبريد إلكتروني واحد في جميع هذه المواقع.

وكان المتجر الإلكتروني بدأ الإعلان عن بضاعته باللغة العربية وبعملة الريال السعودي من خلال موقع إلكتروني واحد وفور حجبه قام بإنشاء 5 مواقع أخرى تمت ملاحقتها وحجبها، ومن ثم أنشأ 184 موقعاً بهدف استقطاب أكبر عدد من المشترين في السوق السعودي وتضليل الجهات الرقابية.

وحجبت الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة جميع هذه المواقع والتي لا تتضمن بيانات المتجر وعنوانه وأرقام التواصل مع خدمة العملاء.

ويعرض المتجر المذكور من خلال مواقعه المتعددة أصنافاً متعددة من السلع الاستهلاكية الرديئة والمغشوشة تشمل الأجهزة الالكترونية، والعطورات ومستحضرات التجميل، والحقائب والأحذية والملبوسات، وأجهزة العناية الشخصية (الحلاقة)، وغيرها.

وتحث وزارة التجارة عموم المستهلكين على التعامل من المتاجر الموثوقة، وعدم التجاوب مع الإعلانات التي يتم الترويج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي للمواقع الأجنبية المجهولة وغير الموثوقة، والإبلاغ عنها عبر تطبيق “بلاغ تجاري” على الرابط : https://mci.gov.sa/C-app أو على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت.

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