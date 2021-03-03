وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية تونس

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اليوم، معالي وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، وذلك على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته الـ “155” العادية، بمقر الجامعة العربية في القاهرة.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع الوزاري، وتبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة مستجداتها.