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أمانة الجوف وبلدياتها تعقم 298 صرافا آليا لمنع انتشار فيروس كورونا

أمانة الجوف وبلدياتها تعقم 298 صرافا آليا لمنع انتشار فيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=956895
المناطق - الجوف

كثفت أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها أعمال التعقيم الدوري للصرافات الآلية والمواقع العامة في مختلف المواقع ، ضمن الجهود المستمرة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر بن عبدالعزيز الحموان أن الأمانة وبلدياتها تواصل أعمال التعقيم والتطهير للمرافق العامة يوميا، مبينا أن الفرق الميدانية قامت بتعقيم 298 صرافا آليا في نطاق الأمانة والبلديات التابعة.

وأضاف الحموان أن الأمانة كثفت أعمال التعقيم ضمن جهودها المستمرة لمكافحة فيروس كورونا، وحرصا على سلامة المواطنين والمقيمين، تنفيذا لتوجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وبمتابعة من أمين الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان.

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