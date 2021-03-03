وزير الخارجية يلتقي نظيره المصري

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التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، معالي وزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري، وذلك على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته الـ “155” العادية، الذي انعقد اليوم بمقر الجامعة العربية في القاهرة.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع.