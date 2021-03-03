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جمعية نساء المستقبل تنفذ دورة تدريبية بعنوان “تحويل المشكلات إلى تحديات “

جمعية نساء المستقبل تنفذ دورة تدريبية بعنوان “تحويل المشكلات إلى تحديات “
http://almnatiq.net/?p=956901
المناطق - الرياض

نفذت جمعية نساء المستقبل بالرياض اليوم ، دورة تدريبية مجانية “عن بعد”، بعنوان “كيفية تحويل المشكلات إلى تحديات ” .

واشتملت محاور الدورة التعريف بالمفاهيم الحديثة في اتخاذ القرارات وتعريف المشكلات وكيفية التعامل معها،وكذلك استخدام أساليب بحث وتحليل أسباب المشكلات .

كما تناولت الدورة التي قدمها الدكتور مساعد بن سعيد آل بخات،تعريف مفهوم “مهارات حل المشكلات”،لتقييم وتحديد الخصائص والسمات التي تميزها،وتحليل مهارات حل المشكلات المستقبلية،إضافةً إلى معرفة أهمية خطوات ومراحل حل المشكلات وإيجاد حلول إبداعية مناسبة لها .

وتأتي الدورة ضمن برامج “مسار التمكين” التي تنفذها الجمعية،الهادفة إلى تطوير المرأة في مختلف مناحي الحياة الشخصية والعملية والأسرية .

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