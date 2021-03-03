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المحكمة الجنائية الدولية تفتح تحقيقا بشأن جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية

المحكمة الجنائية الدولية تفتح تحقيقا بشأن جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية

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المحكمة الجنائية الدولية تفتح تحقيقا بشأن جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية

المحكمة الجنائية الدولية تفتح تحقيقا بشأن جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية
A demonstrators poses with a Palestinian flag outside the International Criminal Court, ICC, during rally urging the court to prosecute Israel's army for war crimes in The Hague, Netherlands, Friday, Nov. 29, 2019. The ICC prosecutor was directed to reconsider her decision to not pursue charges in the Gaza Freedom Flotilla case. (AP Photo/Peter Dejong)
http://almnatiq.net/?p=956904
المناطق - واس

فتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا رسميا في جرائم مفترضة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة تعارضها إسرائيل بشدة، وفقاً لما أعلنته المدعية العامة فاتو بنسودا.
وأعلنت المدعية العامة فاتو بنسودا أن هناك “أساسا معقولا” للاعتقاد بأن جرائم ارتكبت من جانب أفراد من قوات الدفاع الإسرائيلية والسلطات الإسرائيلية وحماس وفصائل فلسطينية مسلحة خلال حرب غزة عام 2014.
وقالت بنسودا في بيان اليوم: “أؤكد أن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيقا يتعلق بالوضع في فلسطين” مشيرة إلى أن التحقيق سيتناول جرائم مشمولة بالاختصاص القضائي للمحكمة، التي يُعتقَد أنها ارتُكبت منذ 13 يونيو 2014.
وكانت بنسودا في ديسمبر 2019 أعلنت أنها تريد تحقيقا كاملا بعد تحقيق أولي استمر خمس سنوات، لكنها طلبت من المحكمة البتّ في مسألة الاختصاص وما إذا كان يشمل الأراضي الفلسطينية.

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