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المسعودي يدشن فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للدفاع المدني

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بحضور مدير " مدني جدة "

المسعودي يدشن فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للدفاع المدني

المسعودي يدشن فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للدفاع المدني
http://almnatiq.net/?p=956907
المناطق - جدة

دشن المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي بحضور مدير إدارة الدفاع المدني بجدة العميد الدكتور عبدالعزيز الزهراني اليوم فعاليات احتفاء تعليم جدة باليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار ” يد تحمي ويد تبني ” الذي نظمته إدارة الأمن والسلامة ، وذلك بمبنى الإدارة العامة بحي السلامة .

وأكد مدير عام تعليم جدة عقب التدشين أن الدور الذي يقوم به الدفاع المدني دور هام ومحوري لأنه يتعلق بسلامة الوطن والمواطن ولذلك يجب أن ترسخ في أذهان الطلاب والطالبات جهود رجال الدفاع المدني ويجب تعزيز أهمية السلامة في نفوسهم ، مقدما الشكر والتقدير لإدارة الدفاع المدني بجدة على تعاونها المثمر والمستمر مع إدارة تعليم جدة في تطبيق معايير السلامة في مدارسنا متمنيا للجميع التوفيق .

من جانبه قال العميد الدكتور عبدالعزيز الزهراني : إننا نعوّل على منسوبي ومنسوبات تعليم جدة الكثير من خلال مساهمتهم في التوعية وتطبيق اشتراطات السلامة في المدارس والمنشآت التعليمية مشيرا بأن التعاون الدائم مع التعليم يهدف لترسيخ أهمية تطبيق اشتراطات السلامة وتعزيز الأمن والسلامة في المدارس وهو ما أسهم في الحد من الحوادث فيها ولله الحمد وذلك للمحافظة الأرواح ومقدرات الوطن وممتلكاته .

بعد ذلك شاهد الحضور عرضاّ مرئياً عن إنجازات الدفاع المدني وجهود رجاله في إنقاذ وحماية الأرواح والممتلكات ودور هذا الجهاز الهام في محالات التوعية و الأمن والسلامة .

وفي الختام قدم مدير عام تعليم جدة هدية تذكارية لمدير إدارة الدفاع المدني بجدة .

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