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موارد الرياض يوقع مذكرة تفاهم لتأهيل وتوظيف نزيلات دور الإيواء

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موارد الرياض يوقع مذكرة تفاهم لتأهيل وتوظيف نزيلات دور الإيواء

موارد الرياض يوقع مذكرة تفاهم لتأهيل وتوظيف نزيلات دور الإيواء
http://almnatiq.net/?p=956914
المناطق - الرياض

وقَع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض صباح اليوم مذكرة تفاهم مع جمعية كفو للتوظيف والتأهيل تقوم بموجبها الجمعية بتدريب نزيلات “مؤسسة رعاية الفتيات ودار الضيافة الاجتماعية ودار الحماية الاجتماعية ومكتب التسول ” والحاقهن بمجموعة من البرامج التأهيلية المتناسبة مع احتياجات سوق العمل.

وقع المذكرة من الجانبين مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. محمد بن عبدالله الحربي وعضو مجلس ادارة جمعية كفو أ. هدى النعيم بحضور بعض قيادات الفرع ومنسوبي الجهتين .

يذكر ان هذا التعاون يستمر لمدة عام قابل للتمديد ويهدف الى اكتشاف وتطوير قدرات ومهارات الفئات المستفيدة داخل دور الإيواء من الجنسين بمايضمن لهم دخول سوق العمل والاندماج في المجتمع والمشاركة في تنميته.

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