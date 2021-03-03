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‏ “الرعاية المنزلية” في تجمع الرياض الصحي الأول تقدم لقاح كورونا للمستفيدين

‏ “الرعاية المنزلية” في تجمع الرياض الصحي الأول تقدم لقاح كورونا للمستفيدين
http://almnatiq.net/?p=956939

أعلن تجمع الرياض الصحي الأول عن البدء في تطعيم المرضى المُسجّلين في برنامج الرعاية الصحية المنزلية بلقاح كورونا (كوفيد-19) .
وأوضح ” التجمع الأول ” أن التطعيم التي تقوم بتنفيذه إدارة الرعاية الصحية المنزلية في تجمع الرياض الصحي الأول يحظى بدعم من وزارة الصحة .

وأضاف ” التجمع الأول ” أن التطعيم لا يقتصر على مرضى الرعاية الصحية المنزلية من البالغين، بل يستهدف أيضًا الأشخاص البالغين الذين يشتركون في الإقامة مع هؤلاء المرضى بشرط توفر كافة الاشتراطات لحصولهم على اللقاح وذلك حماية لأنفسهم ومن حولهم.

يذكر أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا للجهود الكبيرة والخطوات الاستباقية التي قامت بها المملكة منذ بداية جائحة كورونا، والتي كان لها دور واضح -بفضل الله- في التصدي لهذه الجائحة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين .

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