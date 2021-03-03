أمير الجوف يوجه بمشاركة أ. هديل اللحيدان كسفيرة للمنطقة في ملتقى المرأة في علم البيانات الدولية

بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف ، ستشارك الأستاذة هديل اللحيدان كسفيرة ‫لمنطقة الجوف‬ في ‫” ملتقى المرأة في علم البيانات‬ الدولية ” بالشراكة مع جامعة ستانفورد .

وستقدم اللحيدان خلال الملتقى محاضرة عن “التعرف على الأحرف العربية بواسطة ANN” ، غداً الخميس الموافق 4 مارس 2021م الساعة 4:35 pm

وقد تم توجيه الدعوة للمهتمين بعلم البيانات والذكاء الاصطناعي التسجيل مجاناً عبر موقع:

‏‪http://wids.bayan.site/wids-tabuk/

علماً بأن المحاضرة مجاناً ومدتها: 20دقيقة، ويتم منح شهادة للحضور، وسيتم إرسال شهادة الحضور على البريد الإلكتروني المدخل أثناء تسجيل المشاركة .

من جانبها أعربت اللحيدان عن شكره لسمو أمير منطقة الجوف على دعمه وتشجيعه ، وثقة سموه ، متطلعة أن تكون عند حسن ظن سموه والجميع .