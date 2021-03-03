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أمير الجوف يوجه بمشاركة أ. هديل اللحيدان كسفيرة للمنطقة في ملتقى المرأة في علم البيانات الدولية

أمير الجوف يوجه بمشاركة أ. هديل اللحيدان كسفيرة للمنطقة في ملتقى المرأة في علم البيانات الدولية

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أمير الجوف يوجه بمشاركة أ. هديل اللحيدان كسفيرة للمنطقة في ملتقى المرأة في علم البيانات الدولية

أمير الجوف يوجه بمشاركة أ. هديل اللحيدان كسفيرة للمنطقة في ملتقى المرأة في علم البيانات الدولية
http://almnatiq.net/?p=956943

بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف ، ستشارك الأستاذة هديل اللحيدان كسفيرة ‫لمنطقة الجوف‬ في ‫” ملتقى المرأة في علم البيانات‬ الدولية ” بالشراكة مع جامعة ستانفورد .
وستقدم اللحيدان خلال الملتقى محاضرة عن “التعرف على الأحرف العربية بواسطة ANN” ، غداً الخميس الموافق 4 مارس 2021م الساعة 4:35 pm
وقد تم توجيه الدعوة للمهتمين بعلم البيانات والذكاء الاصطناعي التسجيل مجاناً عبر موقع:
‏‪http://wids.bayan.site/wids-tabuk/
علماً بأن المحاضرة مجاناً ومدتها: 20دقيقة، ويتم منح شهادة للحضور، وسيتم إرسال شهادة الحضور على البريد الإلكتروني المدخل أثناء تسجيل المشاركة .
من جانبها أعربت اللحيدان عن شكره لسمو أمير منطقة الجوف على دعمه وتشجيعه ، وثقة سموه ، متطلعة أن تكون عند حسن ظن سموه والجميع .

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