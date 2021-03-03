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شركة البحر الأحمر تتابع سير العمل في مشاريعها التنموية بتقنية ” إنترنت الأشياء “

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شركة البحر الأحمر تتابع سير العمل في مشاريعها التنموية بتقنية ” إنترنت الأشياء “

شركة البحر الأحمر تتابع سير العمل في مشاريعها التنموية بتقنية ” إنترنت الأشياء “
http://almnatiq.net/?p=956964
المناطق- تبوك:

منحت شركة البحر الأحمر للتطوير عقداً للشركة المحلية في خدمات وتقنية ” إنترنت الأشياء” “MachinesTalk” لتوفير شَارات تعريفية بتقنيات ذكية لتحديد أماكن القوى العاملة في مشاريعها التطويرية والإنشاء وتتبع أسطول المركبات أثناء تنقُلها في موقع المشروع .
وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة جون باغانو أن العقد يتضمن إنشاء وتعميم شبكة “LoRaWan” على مساحة المشروع لتغطي أكثر من 3500 كيلومتر مربع إضافة إلى إطلاق منصة لإنترنت الأشياء وتوفير شارات تعريفية بتقنيات ذكية لتتبع ما يفوق عن 36000 عامل بناء وبطاقات ذكية لاسلكية لتتبع 3000 مركبة تعمل في الموقع.
وبيّن أن هذه الشراكة التقنية ستشكل دوراً محورياً في ضمان جودة حياة العاملين في المشروع نظراً لتاريخ الشركة الحافل بتوفير تكنولوجيا البناء الذكية المتوافقة مع أهدافها مؤكداً أن الشركة تلتزم إلى جانب ذلك بإرساء معايير جديدة في مجال رعاية العمال حيث حصلت مؤخرا على جائزة التميز للصحة والسلامة المهنية خلال حفل توزيع “جوائز الشرق الأوسط للمشاريع الكبرى” لعام 2020 عن خطة الصحة والسلامة التي اتّبعتها لمواجهة “كوفيد-19″، وتقديراً لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة العاملين لديها خلال الجائحة، سواءً في مواقع تطوير المشروع أو مقر الشركة الرئيس.
من جهته أوضح مدير تسليم المشاريع في شركة البحر الأحمر للتطوير إيان ويليامسون أن الشركة كانت مهتمة بتعزيز الأمن في الموقع وأن تكون عمليات البناء والتشييد فعّالة في نفس الوقت، آخذين في الحسبان أن ما يزيد عن 36000 عامل يعملون على مساحة تمتد لأكثر من 3500 كيلومتر مربع مشيراً إلى أن الشارات التعريفية والبطاقات الذكية اللاسلكية التي ستوفرها شركة MachinesTalk ستسمح بتحديد مواقع العمال والمركبات والتحكم بالوصول إلى مواقع البناء والتشييد ومنع الأفراد والمركبات غير المصرح لها بعبور تلك المناطق، وتحديد الحدود والمواقع الجغرافية وضمان إرسال تنبهات بأي مخالفات متعلقة بالعمال أو المركبات ، كما ستمكّن الجميع من التبليغ عن أي حالات طارئة مباشرة إلى مركز الاستجابة للطوارئ والأمن لشركة البحر الأحمر للتطوير، لضمان إرسال فرق استجابة مباشرة إلى موقع العامل لإنقاذه.

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