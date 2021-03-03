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نجاح أول عملية لزراعة قوقعة في مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك

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نجاح أول عملية لزراعة قوقعة في مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك

نجاح أول عملية لزراعة قوقعة في مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك
http://almnatiq.net/?p=956970
المناطق- تبوك- علي العميري:

نجح بفضل الله فريق طبي بمستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك في إجراء أول عملية لزراعة قوقعة لفتاة في العقد الثاني من العمر كانت تعاني من ضعف السمع بالأذنيين لعدة سنوات بسبب مرض مناعي اثر على السمع لديها .
واكدت صحة تبوك بعد اجراء الفحوصات الطبية وصور الاشعة التي اجريت لها و بعد مناقشة الحالة وعدم الاستفادة من استخدام السماعات الطبية اجمع الفريق الطبي على ضرورة إجراء عملية لزراعة القوقعة وتكللت بالنجاح بحمد لله وأصبحت بحالة صحية جيدة مع قدرتها على السمع وممارسة حياتها ولله الحمد.
واوضحت صحة تبوك ان زراعة القوقعة تم باستخدام أحدث الأدوات والتقنيات التقنية المتطورة وذلك بوجود كفاءات بشرية مؤهلة على أعلى المعايير الطبية المهنية حيث اشرف على اجراء العملية استشاري جراحة الانف والاذن والحنجرة وجراحات الاذن الدقيقة بمستشفى الملك فهد التخصصي الدكتور سعد العنزي.
واشارات صحة تبوك ان زراعة القوقعة تتم للأشخاص الذين يعانون من فقدان السمع الحسي العصبي والذين لا يستفيدون من استخدام أجهزة السمع الاعتيادية.

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