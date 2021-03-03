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“أنامل جازان” تكرم أُسر السجناء المشاركين في برنامج” اصنع مستقبلك بأناملك “

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“أنامل جازان” تكرم أُسر السجناء المشاركين في برنامج” اصنع مستقبلك بأناملك “

“أنامل جازان” تكرم أُسر السجناء المشاركين في برنامج” اصنع مستقبلك بأناملك “
http://almnatiq.net/?p=956996
المناطق - فضة عطيف

اقامت جمعية الأنامل المبدعة للحرف والمهن بمنطقة جازان صباح امس حفل لتكريم أسر السجناء المشاركين في برنامج تأهيل أسر السجناء ” اصنع مستقبلك بأناملك ” والذي تم تنفيذه بالتعاون مع اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم ( تراحم ) .
وتضمن الحفل عدداً من الفقرات المتنوعة وعرض تعريفي لبرنامج تأهيل أسر السجناء ” اصنع مستقبلك بأناملك “.
كما تضمن الحفل كلمة لرئيسة الجمعية الأستاذة عائشة الشبيلي رحبت فيها بالضيوف الكرام من منسوبي لجنة تراحم ،واشادت بالتعاون المثمر من قبل الهيئات والمؤسسات التي تعمل سويا مع الجمعية لاجل تنمية شاملة خصوصا لجنة تراحم التي ساهمت بشكل كبير في مساعدة الاسر والنهوض بهم تنمويا واشارت الى اهمية احتضان الفئات المستهدفة من الاقل حظا في المجتمع والتي تستهدف الجمعية احتضانهم وتمكينهم .
عقب ذلك القيت كلمة للعقيد فيصل بن عبده الشعبي مدير إدارة سجن الإيواء بمنطقة جازان ألقتها نيابة عنه الدكتوره عائشة شاكر رئيسة القسم النسائي للجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم ( تراحم ) اشادت فيها بحزمة المشاريع والبرامج العديدة التي تقدمها جمعية الانامل والتي شملت جميع فئات المجتمع بدون استثناء ونوهت بالتكامل والتعاون الذي يجمع لجنة تراحم وجمعية الانامل المبدعة .
واختتم الحفل بتوزيع دروع تذكارية للضيوف ، ثم توزيع الهدايا للأسر من قبل الجمعية والتي هي عباره عن مكائن خياطة بجميع مستلزماتها لاعانتهن للبدء بمشاريعهن الخاصة من المنزل .
وكان برنامج (اصنع مستقبلك باناملك ) يستهدف تأهيل أسر السجناء على حرف متنوعة كالخياطة ، إبتداءً من تعريفهن بالماكينة وأدواتها وكيفية استخدامها ،وصولاً إلى مرحلة التنفيذ العملي من خياطة المنتجات واخراجها لسوق العمل ، وكان ذلك على يد مدربات جمعية الأنامل المبدعة للحرف والمهن .

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