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مجلس الوزراء اليمني يثمن دور المملكة في إجهاض المشروع الإيراني ودعمها السخي في مؤتمر المانحين

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مجلس الوزراء اليمني يثمن دور المملكة في إجهاض المشروع الإيراني ودعمها السخي في مؤتمر المانحين

مجلس الوزراء اليمني يثمن دور المملكة في إجهاض المشروع الإيراني ودعمها السخي في مؤتمر المانحين
http://almnatiq.net/?p=957005
المناطق - واس

ثمن مجلس الوزراء اليمني الدور الكبير لتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة في إجهاض المشروع الإيراني في اليمن.
كما أشاد المجلس في اجتماعه الدوري اليوم في العاصمة اليمنية المؤقتة، بالدعم السخي الذي قدمته المملكة لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن 2021 م.
وتدارس مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه برئاسة الدكتور معين عبدالملك، تطورات الأوضاع والمستجدات على الساحة المحلية في الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والخدمية والاقتصادية، واتخذ عدداً من القرارات بشأنها، بحسب ما جاء في وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).
وأحاط رئيس الوزراء اليمني، أعضاء المجلس بتقرير حول الأوضاع الميدانية والعسكرية في جبهات القتال ضد الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، خاصة في محافظات مأرب والجوف والضالع وتعز، والدعم الحكومي لإسناد الجيش الحكومي في البلاد في هذه المعركة.

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