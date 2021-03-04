دراسة: هذا النوع من الكربوهيدرات يهدد القلب

المناطق - وكالات

أشارت دراسة عالمية استمرت على مدار سنوات إلى أن البشر الذين يتناولون الكثير من الكربوهيدرات ذات نسبة الغلايسيمي المرتفعة، يزداد احتمال تعرضهم لجلطة قلبية أو سكتة دماغية أو الموت، بواقع 20 بالمائة. وترتفع النسبة بالنسبة للذين لديهم مشاكل في القلب إلى 50 بالمائة، أما الذين يعانون من فرط السمنة فتكون النسبة أكثر من ذلك، وفق ما ورد في موقع aponet.de الألماني.

المؤشر الغلايسيمي (GI) هو مؤشر نسبة السكر في الدم ويصنف الكربوهيدرات على بناء على مدى ارتفاع نسبة مستوى سكر الدم بعد تناولها. والأطعمة التي تهضم بسرعة وترفع نسبة السكر في الدم هي ذات مؤشر غلايسيمي مرتفع كالخبز الأبيض والأرز والبطاطا والحلويات، أما ذات المؤشر المنخفض كسكر الفاكهة والحليب فهي تتحلل ببطء وتطلق السكر بشكل تدريجي.

تؤكد الدراسة هذه على أن استهلاك كميات كبيرة من الكربوهيدرات ذات المؤشر الغلايسيمي العالي تشكل مشكلة عالمية”، يقول خبير التغذية في جامعة تورنتو، الأستاذ ديفيد جينكنس.

وشملت الدراسة، التي نشرت في المجلة العلمية New England Journal of Medicine، أبحاثا أجريت على 137851 شخصا على مدار تسع سنوات. وتتراوح أعمارهم بين 35 و70 عاماً. وقد توفي خلال فترة الدراسة 8780 مشارك، وعانى 8252 من الذين شملتهم الدراسة من أمراض في القلب والاوعية الدموية.