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الكاظمي: الجهة التي قصفت قاعدة عين الأسد ليس لها انتماء حقيقي إلى العراق

الكاظمي: الجهة التي قصفت قاعدة عين الأسد ليس لها انتماء حقيقي إلى العراق
http://almnatiq.net/?p=957028
المناطق - وكالات

وصف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الجهة التي قصفت بالصواريخ قاعدة عين الأسد غرب العراق اليوم بأنها مجاميع ليس لها انتماء حقيقي للعراق، وأن استهدافها القواعد العسكرية العراقية لا يمكن تبريره تحت أي عنوان وأي مسمى.
وشدد على أن هذه الجهة تلحق الضرر بالتقدم الذي يحققه العراق، سواءً لجهة تجاوز الأزمة الاقتصادية أو الدور المتنامي للعراق في تحقيق الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً.
وبين الكاظمي الذي كان يتحدث في اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي أن لدى الأجهزة الأمنية توجيهات واضحة لاتخاذ موقف حاسم من هذه الجماعات مهما اختلفت مسمياتها وادعاءاتها، رافضاً محاولات تشبثها بانتماء غير حقيقي لأحد الأجهزة الأمنية العراقية، وتحركها بغطاء مزيف،عاداً محاسبة المسيئين من أية جهة كانت، يصب في حماية سمعة القوات الأمنية العراقية.
ودعا الكاظمي جميع القوى السياسية في بلاده إلى اتخاذ مواقف معلنة وواضحة لدعم توجه الحكومة في هذا الإطار ولحماية العراق.

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