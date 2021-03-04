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ديك يقتل صاحبه في الهند.. واحتجازه في مركز للشرطة

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ديك يقتل صاحبه في الهند.. واحتجازه في مركز للشرطة

ديك يقتل صاحبه في الهند.. واحتجازه في مركز للشرطة
http://almnatiq.net/?p=957031

قتل ديك صاحبه خلال مصارعه غير قانونية للديوك في جنوب الهند.

وتلقى الرجل طعنة في الفخذ بواسطة نصل كان قد ربطه في ساق ديكه، الذي كان يحاول الهرب من صاحبه الذي كان يدفعه لنزول حلبة المصارعة.

وتوفي الرجل وهو في طريقه إلى المستشفى متأثرا بفقدان كميات كبيرة من الدم.

وتبحث الشرطة الآن عن 15 شخصا آخرين كانوا يشاركون في الحدث، الذي وقع في قرية “لوثونور” بولاية تيلانغانا في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وتم احتجاز الديك في مركز للشرطة قبل نقله إلى مزرعة.

وقالت الشرطة إن الديك كان على وشك المشاركة في القتال عندما حاول الهرب، ولدى محاولة صاحبه الإمساك به هاجمه بالنصل الذي يبلغ طوله 7 سنتيمترات، والمربوط على ساقه بغرض استخدامه في القتال.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن المتورطين في الحدث يواجهون تهما بالقتل غير العمد، والمراهنة غير القانونية واستضافة مصارعة الديكة.

وقال ضابط الشرطة المحلي، بي جيفان، إن الديك سيُقدم للمحكمة كدليل في وقت لاحق وذلك وفقا لصحيفة محلية.

وتم حظر مصارعة الديكة في الهند في عام 1960، لكن المعارك لا تزال شائعة نسبيا في المناطق الريفية مثل تيلانغانا، حيث يقام العديد منها بالتزامن مع مهرجان سانكرانتي الهندوسي.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يقتل فيها ديك صاحبه في الهند، ففي العام الماضي توفي رجل في ولاية “أندرا براديش”، بعد أن أصيب في رقبته بشفرة مثبتة في ساق ديكه.

ووفقا لشبكة سي إن إن، كان الرجل يصطحب ديكه إلى مصارعة الديكة عندما وقع الحادث.

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