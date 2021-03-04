رصد شق جليدي مخيف في القطب الجنوبي

المناطق - وكالات

رصد علماء بريطانيون حدوث شق جليدي ضخم بسماكة 150 مترا في الجرف الجليدي برنت في القطب الجنوبي.

وبحسب موقع “باس دوت أسدوت يوكي”، رصد العلماء الشق في الجبل الجليدي الضخم “1270 كيلومترا مربعا”، ويبلغ حجم مقاطعة بيدفوردشير، وسمكه 150 مترا، وذلك بعدما يقرب من عقد من اكتشاف العلماء في هيئة المسح البريطاني BAS نموا لشقوق واسعة في الجليد.

وتظهر اللقطات الدرامية التي التقطتها طائرة استطلاع تابعة للمركز مدى الهوة الشاسعة التي انفتحت واختراق الرف في نهاية المطاف.

وجرف برنت الجليدي هو موقع محطة أبحاث هالي التابعة لمركز مسح القطب الجنوبي البريطاني BAS. يقول علماء الجليد في BAS، الذين كانوا يتوقعون حدثا كبيرا بما يتعلق بالشق الجليدي منذ عقد على الأقل، إنه من غير المرجح أن تتأثر محطة الأبحاث بالشق الحالي. حيث غادر الفريق المكون من 12 شخصا العاملين في المحطة منتصف شباط (فبراير) على متن طائرة. والمحطة مغلقة الآن بسبب الشتاء في القطب الجنوبي.